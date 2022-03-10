Vladimir Putin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla yapılan ve dünyaya servis edilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla yapılan ve dünyaya servis edilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Putin, "Rusya'ya düşmanca davranan ülkelere karşı enerji yükümlülüklerimize bağlıyız. Rusya, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine enerji sağlama konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar meşru değil" dedi.

Putin, şöyle devam etti:

"ABD, Rus enerji kaynaklarının ithalatını yasakladı ve fiyatların yükselmesinden Rusya'yı sorumlu tutmaya çalışıyor, ancak Rusya'nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Kendi hatalarını Rusya'nın üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Rusya yaptırımlara katılmayan ülkelerle birlikte tüm sorunlarına çözüm bulacak."

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