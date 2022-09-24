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    Vladimir Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

    Vladimir Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
    • 24.09.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 19:21
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    Geçtiğimiz hafta içi Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başladı.

    Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı.

    Putin yasayı onayladı

    Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.

    Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı.

    Vladimir Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı #1

    Kaçanlar 8-10 yıl hapis cezasıyla yargılanacak

    Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

    Bir yıl görev yapan vatandaş olabilecek

    Öte yandan Putin, Rus ordusunda en az bir yıl süreyle askerlik sözleşmesi imzalayan yabancılara Rus vatandaşlığının verilmesine ilişkin yasayı da imzaladı.

    Yine Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre Rus ordusunda görev alan yabancılar ülkede oturum izni almadan doğrudan Rus vatandaşı olabilecek.

    Vladimir Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı #2

    Vladimir Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı #3


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