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    Vladimir Putin, toplantıda öksürük krizine girdi

    Video görüşmesi sırasında öksürmeye başlayan Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde panik yarattı. Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 16:55
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    Vladimir Putin, toplantıda öksürük krizine girdi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu.

    Putin, video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

    CÜMLESİNİ BİTİRMEKTE ZORLANDI

    68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu "akut finansal sorunlar" hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.

    Vladimir Putin, telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi ViDEO

    KORONAVİRÜS İDDİALARINA YANIT

    Rus liderin görüntüsü, ülkede "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına neden oldu.

    Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı." denildi.

    Vladimir Putin, toplantıda öksürük krizine girdi #1

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