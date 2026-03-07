Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü

Orta Doğu'da dengeler değişti...

28 Şubat'ta ABD-İsrail İran arasında başlayan savaş 8. günüyle devam ediyor.

Bu kapsamda dünya liderlerinden tek tek açıklama yapılırken görüşmeler de gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüştü.

PUTİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile cuma akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, İran dini lideri Ali Hameney'in, ailesinin üyelerinin ve ülkenin diğer üst düzey yetkilileri ile çok sayıda sivilin ölümü nedeniyle Pezeşkiyan'a taziyelerini ifade etti.

DİPLOMATİK ÇAĞRI YAPILDI

Putin, Rusya'nın İran ve Orta Doğu genelindeki sorunların çözümünde şiddet yöntemlerinden vazgeçilmesi, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna hızla dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleriyle sürekli temas halinde olduğunu kaydetti.

İRAN VE RUSYA ARASINDA TEMASLAR DEVAM EDECEK

Mesud Pezeşkiyan ise Rusya'nın ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını savunan İran halkıyla dayanışmasına minnettarlığını dile getirdi ve çatışmanın mevcut kritik aşamasındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak Putin'e anlattı.

İran ile Rusya arasında çeşitli kanallar aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.