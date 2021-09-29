Soçi'deki görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı üçüncü doz da Sputnik V aşısı olmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üçüncü dozu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

ERDOĞAN, PUTİN'İN ANTİKOR SEVİYESİNİ DÜŞÜK BULDU

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antikor seviyesini sorması üstüne Putin, "Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın bunun düşük bir seviye olduğu yorumu yapması üzerine ise Putin, şunları söyledi:

"FARKLI YÖNTEMLERLE HESAPLAMA YAPILIYOR"

"Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde otuza yakın kişi (koronavirüse karşı) zamanında aşı olmadıkları için hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Tanrıya şükür, (hastalık) bana uğramadan geçip gitti. Koronavirüs ile enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmeme rağmen hasta olmadım.

Vladimir Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi VİDEO



"SİZ DE ÜÇÜNCÜ DOZU VAKTİNDE VE SPUTNİK V AŞISI İLE YAPTIRIN"

Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın."

ERDOĞAN: BİR SONRAKİ SEFERE

Daha sonra, Erdoğan’ın güçlendirici dozun kendisine çoktan uygulandığını söylemesi üstüne Rusya lideri, “O zaman bir sonraki sefere.” dedi.