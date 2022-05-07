Vladimir Putin'in kanser tedavisi nedeniyle koltuğunu bırakacağı iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son zamanlarda hasta olduğu söyleniyordu. Dış basına göre Putin tiroid tedavisi sebebiyle koltuğunu eski istihbarat şefi olan Nikolai Patrushev'e bırakacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 72. gününde sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'in sık sık hasta olduğuna dair haberler yayılmıştı.

ABD ve İngiliz basınına göre ise Putin tiroid kanseri ve yakında ameliyat olacak.

Dizginleri bir yardımcısına verecek

Bu iddianın kaynağı olarak, Rus Telegram kanalı General SVR gösterildi. General SVR, ameliyatın Putin’i "kısa bir süre" etkisiz hale getirebileceğini ve bu süre zarfında dizginleri bir yardımcıya teslim edeceğini iddia etti.

Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu iddiasıyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak, 69 yaşındaki Putin'i titrek, kıpır kıpır ve şişmiş gibi gösteren son videolar ve fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, onun Parkinson veya kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan birinden muzdarip olabileceğini iddia etti.

Putin'in sağlığıyla ilgili en son iddia, eski bir Rus Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) korgenerali tarafından yönetildiği iddia edilen bir Telegram kanalında "Viktor Mihayloviç" takma adını kullanarak yapıldı.





Görevini Patrushev'e devredeceği iddia edildi

New York Post'a göre, kanaldaki bir videoda, Putin'in yakın zamanda Rusya Güvenlik Konseyi'nin yakın yardımcısı ve sekreteri Nikolai Patrushev ile iki saatlik bir “yüz yüze” görüşme yaptığı iddia edildi.

Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) eski bir şefi olan Patrushev'e, birkaç gün sürecek bir devir tesliminde kendisine görev verilebileceği söylendi. Putin’in onu “iktidar sisteminin tek gerçek sırdaşı ve dostu” olarak gördüğü öne sürüldü.

Brüksel'deki Rusya Avrupa Asya Araştırmaları Merkezi'nin (CREAS) kurucusu ve direktörü Theresa Fallon, "Putin'in sağlığı hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyebilirim. Putin, her zaman imajının bir parçası olan zindeliğini ve gücünü vurgulamaya çalıştı. Hastalık, Putin'in Kremlin tarafından yıllar içinde özenle geliştirilmiş güçlü adam anlatısına uymuyor. Bu, perde arkasında gerçekten başka bir şey olup olmadığını merak etmeme neden oluyor” diye konuştu.





Kontrolsüz sallanmalar

Diğer, taraftan Rusya Devlet Başkanı’nın çok hasta olduğu iddialarının ardından, Putin'in Belarus lideri Alexander Lukashenko'yu karşılarken kontrolsüz bir şekilde sallandığını gösteren Şubat ortasındaki bir toplantının görüntüleri yeniden gündeme geldi.

NTV'nin haberine göre geçen ay başka bir videoda Putin, bir toplantı için oturur oturmaz sağ eliyle masanın köşesini tuttuğunu ve 12 dakika boyunca tutunmayı bırakmadığını ortaya koydu.

Öte yandan, Russia's Crony Capitalism kitabının yazarı Anders Åslund, The Independent'a verdiği demeçte, Putin’in sağlığına ilişkin General SVR'ye aktarıldığı gerçeğinin, bu raporların hemen göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.