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    Vladimir Zelensky : Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor

    Vladimir Zelensky, Gazprom’un Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini sızıntı nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklamasında "Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor" dedi.
    • 04.09.2022 - 11:00
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    Vladimir Zelensky : Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülke arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdi.

    Vladimir Zelensky konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.

    "Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor"

    DHA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor.

    Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor."

    Vladimir Zelensky : Bu kış Rusya, Avrupa ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor #1

    Ne olmuştu

    Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

    Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

    Vladimir Zelensky : Bu kış Rusya, Avrupa ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor #2


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