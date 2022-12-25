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    Vladimir Zelensky: Tüm Ukraynalıları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız

    Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, devam eden savaş nedeniyle vatandaşların Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, "Tüm Ukraynalı tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi.
    • 25.12.2022 - 09:00
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    Vladimir Zelensky: Tüm Ukraynalıları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız

    Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vladimir Zelensky'in 25 Aralık'ta Batı Hristiyan ülkelerinde kutlanan Noel Bayramı ile ilgili görüntülü kutlama mesajı paylaştığı belirtildi.

    Paylaşımda, Ukrayna'da da milyonlarca insanın Neol Bayramı'nı 25 Aralık'ta kutladığını ancak savaş nedeniyle halkın zor şartlarda yaşadığını belirten Zelensky, "Ne yazık ki, bu yıl tüm bayramların acı bir tadı var." ifadesini kullandı.

    "Bu kışa dayanalım"

    Zelensky, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın aslında 8 yıldır sürdüğünü, inanç ve birlik içinde ülkenin özgürlüğü için savaşmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu kışa dayanalım. Çünkü ne için savaştığımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

    "Tüm Ukraynalıları özgürlüğüne kavuşturacağız"

    Bu sene ülkesindeki insanların Noel Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutladıklarını, bazı Ukraynalıların esir olmaları veya ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı için çeşitli ülkelerde zor şartlarda bayramı kutladığını anlatan Zelensky, "Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

    Zelensky, Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'daki enerji altyapıları ağır hasar aldığı için elektrik kesintilerin sürdüğünü hatırlatarak, tüm zorluklara rağmen halkı bayramı kutlamaya davet etti.

    Vladimir Zelensky: Tüm Ukraynalıları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız #1


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