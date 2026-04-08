Vladimir Zelensky'den Rusya'ya zeytin dalı: Karşılık vermeye hazırız

Orta Doğu'da ateşkes gelişmesi...

ABD ve İran arasında, 10 Nisan'da başlamak üzere geçici ateşkes anlaşması imzalandı.

"DOĞRU BİR KARAR"

Süreç bu şekilde devam ederken dünya liderlerinden gelişmelere ilişkin tek tek açıklamalar geliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendirerek, "Ateşkesin sağlanması, savaşı sona erdirme yolunda doğru bir karardır." ifadesini kullandı.

Ateşkes kararını desteklediklerini kaydeden Zelensky, "Farklı ülkeler müzakere sürecine dahil oldu ve ABD'nin bu diplomatik adımı atması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'YA ZEYTİN DALI UZATTI

Zelensky, Ukrayna olarak bölgede güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının da sona erdirilmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğine işaret eden Zelensky, Rusya'ya yönelik ateşkes çağrısını yineledi.

Zelensky, "Ruslar saldırılarını durdurursa, biz de aynı şekilde karşılık vermeye hazırız. Ateşkesin, anlaşmalar için doğru ön koşulları yaratabileceği herkes için açıktır." ifadesini kullandı.