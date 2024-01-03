Washington Post'un iddiası: Rusya, Fransa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği bozmaya çalışıyor Fransa konusunda çalışmalar yürütmeleri için Moskova'da bazı isimlere görevler verildiği öne sürüldü. Putin'in amacının, Kiev'e Batı'dan verilen desteği baltalamak olduğu belirtildi.

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Fransa, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'yı destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Moskova yönetiminin, Fransa'nın Kiev'e verdiği desteği "baltalama çabalarını" artırdığı belirtiliyor.

Haberini, Kremlin belgelerine ve Avrupalı güvenlik yetkilileri ile aşırı sağcı siyasi isimlerle yapılan röportajlara dayandıran Washington Post, Rusya'nın Fransa da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki "aşırı sağ partilerle bağlantılarının", haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde bazı Avrupalı yetkilileri endişelendirdiği bildirildi.

Putin'den Fransa karşıtı hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko'yu Fransa konusunda görevlendirildiği iddia edildi.

Kiriyenko'nun da Kremlin'deki siyasi stratejistleri sosyal medya, Fransız siyasi figürler, kanaat önderleri ve aktivistler aracılığıyla Fransa'daki siyasi anlaşmazlığı teşvik etmekle görevlendirdiği öne sürüldü.

Ukrayna'ya desteği baltalamak istiyor

Moskova'nın, "Ukrayna'ya verilen desteği baltalamak ve NATO'nun kararlılığını zayıflatmayı" amaçladığına ilişkin iddiaların belgelere yansıdığı bildirildi.

Haberde, "Bu çaba, Kremlin'in savaş karşıtı bir ittifakta aşırı sağ ve aşırı solu birleştirmeye çalıştığı Almanya'daki benzer müdahaleye paralellik gösteriyor." denildi.

Öte yandan Moskova yönetiminin, Fransa'nın siyasi çalkantılara karşı savunmasız olduğunu düşündüğüne dikkat çekildi.

Fransa ve İtalya'nın Rusya'ya bakışı

Fransızların yüzde 30'unun Rusya hakkında olumlu görüşe sahip olduğu, bu oranın, Batı Avrupa ülkeleri arasında İtalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığının altı çizildi.

Fransa Parlamentosu'nun Fransız siyasi sürecine dış müdahaleye ilişkin altı aylık bir soruşturmanın ardından paylaştığı nihai raporunda şu notlar yer aldı:

Rusya, ülkemizde Rus çıkarlarını savunmak, desteklemek ve demokratik toplumumuzu kutuplaştırmak amacıyla uzun vadeli dezenformasyon kampanyası yürütüyor.

"Le Pen'in Kremlin'le ayrıcalıklı bağları var"

Ayrıca Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimi için aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı Marine Le Pen'in "Kremlin ile birçok ayrıcalıklı bağa sahip olduğu" tespit edildiği kaydedildi.