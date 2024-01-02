Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Putin bir hayvan Putin'e yönelik sert sözlere imza atan Zelensky, "Putin bir hayvan. Sizi tüm AB'nizle, NATO'nuzla, özgürlüğünüzle, demokrasinizle yiyecek" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ağır ifadelerle yüklendi.

Zelensky, The Economist'e verdiği demeçte, Putin'e "hayvan" dedi.

Rusya ile müzakerelerle ilgili önerilere değinen Zelensky, Moskova'dan barışa yönelik herhangi bir adım görmediklerini söyledi.

Batı'yı uyaran Zelensky, Rusya'nın herhangi bir zamanda saldırı düzenleyebileceğini iddia ederken, "Hazır olmalısınız." şeklinde konuştu.

Putin'e 'hayvan' dedi

Zelensky, Putin'in "zayıf" hissettiği görüşünü savunurken şöyle devam etti:

Putin bir hayvan. Sizi tüm AB'nizle, NATO'nuzla, özgürlüğünüzle, demokrasinizle yiyecek.



Bu yüzden barışın hiçbir işaretini görmüyorum. Sadece terörist bir devletin adımlarını görüyorum.

'Rusya kazanamaz' yorumu

"2023'te belki de dünyanın istediği gibi başarılı olamadık." diyen Vladimir Zelensky, Putin'in kazandığı fikrinin "düşünceden" ibaret olduğunu kaydetti.

Batı'nın desteğinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Zelensky, şunları dile getirdi:

Binlerce, binlerce Rus askeri öldürüldü, kimse onları götürmedi bile. Bize para vererek ya da silah vererek kendinizi destekliyorsunuz. Bizim çocuklarımızı değil, kendi çocuklarınızı kurtarıyorsunuz.

"Kaybedersek Batı'ya yaklaşır"

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya karşı kaybetmeleri halinde, savaşın Batı'ya daha da yaklaşacağını öne sürdü.

Zelensky ayrıca, başarı hızlarının Batılı ülkelerden alacakları askeri yardıma bağlı olacağını sözlerine ekledi.