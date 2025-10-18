Yargıtay'dan 'Mavi Marmara' kararı: Tazminat yetersiz bulundu

- Yargıtay, 'Mavi Marmara' gemisine İsrail'in saldırısında yaralanan İ.Y.'ye verilen 40 bin liralık manevi tazminat kararını yetersiz bularak bozdu.
- İ.Y., İsrail nedeniyle uğradığı manevi zarar için 300 bin lira talep etmişti ancak yerel mahkeme bu talebi kabul etmemişti.
- Yargıtay, olayın hukuka aykırılığı ve kötü muamele boyutunu değerlendirdi ve daha yüksek tazminat gerektiğine hükmetti.
Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyrederken İsrail tarafından uygulanan saldırıda yaralanan İ.Y., avukatı aracılığıyla olaya ilişkin dava açtı.
Yaşanan olayda psikolojik işkence uygulandığını ifade eden İ.Y., İsrail'e mal edilerek hazineden 300 bin lira manevi tazminatın tahsilini istedi.
ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI
Yerel mahkeme, davacı İ.Y.'nin Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan, 'Mavi Marmara' gemisinde gönüllü olarak bulunması, hukuka aykırı eylemlere maruz kalması nedeniyle manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle 300 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verdi.
Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı bir üst mahkemeye başvurdu.
DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI
Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise olayın gelişim süreci ve yaralanma derecesi değerlendirildiğinde hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu öne sürerek yerel mahkeme kararını kaldırıldı.
Ret kararı üzerini davacı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
TAZMİNAT YETERSİZ BULUNDU
Olayın oluş şekli, olay tarihi, davacının maruz kaldığı hukuk dışı ve kötü muameleyi göz önünde bulunduran Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hükmedilen manevi tazminat miktarını az bularak kararı bozdu.