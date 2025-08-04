Abone ol: Google News

Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 68 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu ve 68 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 09:44 Güncelleme:
Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 68 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de acı veren olay...

Ülkenin güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğu ve 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"CENAZELERİNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ebyen İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Afrika Boynuzu'ndan gelen kaçak bir teknenin yasa dışı yollarla Yemen topraklarına girmeye çalışırken alabora olması sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Etiyopyalı düzensiz göçmenin cenazelerine ulaşmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor" ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, cenazelere farklı sahil şeritlerinde ulaşılabildiğini ve halen kayıpların olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Dünya Haberleri