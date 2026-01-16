Yemen Başbakanı Bin Brik'in yerine Dışişleri Bakanı Zindani geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yemen hükümetinin BAE destekli ayrılıkçı grup Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile yaşadığı çatışmalardan sonra istikrar yeniden sağlanmıştı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Başbakan Salim Bin Brik'in, "ülkede son dönemde yaşanan dönüşümlere ayak uyduracak yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açmak amacıyla" istifasını Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye sunduğu belirtildi.

ZİNDANİ BAŞBAKAN ATANDI

Haberde; Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atayan ve hükümeti kurmakla görevlendiren bir kararname yayımladığı ifade edildi.

EKONOMİ DANIŞMANI OLDU

SABA'nın haberinde, Konsey Başkanı Alimi'nin ayrıca, istifa eden Başbakan Bin Brik'i mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışmanı olarak atadığı kaydedildi.

Haberde, mevcut hükümetin, yeni hükümet kurulana kadar işleri yönetmeye devam edeceği aktarıldı.

Bin Brik, 3 Mayıs 2025'te eski Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek'in istifasının ardından başbakan olarak atanmıştı.