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    Yemen'de ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar başladı

    Yemen'de ateşkesin sona ermesine saatler kala Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar çıktı. Hükümet tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
    • 02.10.2022 - 14:20
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    Yemen'de ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar başladı

    Husiler, bu gece ateşkesin bitmesine saatler kala Marib'in batı kesiminde Yemen ordusuna ait mevzilere saldırı düzenledi.

    Keskin nişancı ve topçu atışlarıyla kaydedilen ihlaller sonucu Yemen ordusunda, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

    Ayrıca Husilerin, Marib ve El-Cevf'teki çatışma cephelerinde askeri silah ve teçhizatını artırdığı kaydedildi.

    Açıklama yapılmadı

    AA'nın haberine göre; hükümet tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Yemen'de, Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda yürürlüğe giren ve 6 aydır devam eden ateşkesin süresi bu gece sona eriyor.

    Hükümetin, ateşkesin genişletilmesi ve uzatılmasına olumlu yaklaştığı ifade edilirken, Husiler dün ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiği" açıklamasını yapmıştı.

    Yemen de ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar başladı #1

    Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

    Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin, 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

    Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

    Yemen de ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar başladı #2


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