İHA

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda yerli haklarını savunan muhalefet partisi Te Pāti Māori'nin milletvekilleri Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer, İngilizler ile Maoriler arasında 1840 yılında imzalanan Waitangi Antlaşması'nın yeniden yorumlanmasına yönelik yasa tasarısını geçen yıl Haka dansı eşliğinde protesto etmişti. Bugün parlamentonun aldığı karar doğrultusunda, protestoya katılan bu üç milletvekilinin görevleri geçici olarak askıya alındı. Maipi-Clarke’ya bir haftalık, partinin eş başkanları Waititi ve Ngarewa-Packer’a ise üç haftalık uzaklaştırma cezası verildi.

"SESİMİZ ASLA KISILMAYACAK, VARLIĞIMIZ ASLA SİLİNMEYECEK"

Cezaların tartışıldığı oturumda duygusal konuşan Maipi-Clarke, “Sesimiz bu meclis için çok mu yüksek? Bu yüzden mi cezalandırılıyoruz?” diyerek gözyaşlarını tutmaya çalıştı ve “Asla susturulmayacağız, asla kaybolmayacağız” mesajını paylaştı.

İktidardaki merkez-sağ koalisyonda yer alan ACT Yeni Zelanda Partisi tarafından sunulan yasa tasarısı, İngiliz Krallığı ile Maori halkı arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması’nın ırk ayrımcılığına yol açtığını öne sürüyor. Tasarının ilk kez geçen yıl kasım ayında duyurulması, ülkede büyük tepki topladı ve 40 binden fazla kişinin parlamento önünde protesto gösterisi düzenlemesine sebep oldu.