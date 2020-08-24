Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl 2 camiyi basarak 51 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant, 9 kez vurulmasına rağmen katliamdan kurtulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu'yla yüzleşti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch ketinde geçtiğimiz yıl 2 camiyi basarak katliam yapan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant’ın 4 gün sürecek karar yargılanmasına bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde başlandı.

Katliamın tanıkları mahkemede yaşananları anlattı. Tarrant tarafından 9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu, makhemede saldırgan Tarrant’ın karşısına çıktı.

"HAYATIM BOYUNCA O ANIN İZLERİNİ TAŞIYACAĞIM"

15 Mart’ta Tarrant Al Noor Camii’nde saldırı düzenlediğinde orada bulunan Ataçocuğu, silahlı saldırgan ile yüz yüze geldiği anları anlattı.

Ataçocuğu, mahkemede “Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm." dedi.

Yeni Zelanda'daki cami katliamından yaralı kurtulan Türk, o anları anlattı- İZLE

ÜLKE TARİHİNDE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR CEZA ALABİLİR

Bugün başlayan ve dört gün devam edecek olan duruşma sonrası Tarrant'ın hakkındaki ceza açıklanacak.

Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçu ömür boyu hapis ile cezalandırılmak zorunda ancak yargıcın bu cezayı 'Salıverilme olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezası'na çevirmesi bekleniyor. Bu olasılığı ortadan kaldıran türde müebbet cezası ülke tarihinde daha önce kullanılmadı.

Yaşanan bu terör saldırısı küresel çapta tepkiye neden olmuş ve Yeni Zelanda'da da yas ilan edilmişti.