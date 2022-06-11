YPG/PKK destekçileri, İsveç ve Finlandiya'da gösteri yaptı

YPG/PKK destekçileri, İsveç ve Finlandiya'da gösteri yaptı

İki İskandinav ülkesinde terör yandaşları, ellerinden örgüt paçavralarıyla toplandı.

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü yandaşları bir kez daha ortaya çıktı.

İsveç'in başkenti Stockhom ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki, YPG/PKK yandaşlarının gösterilerine sahne oldu.

Terör örgütü destekçileri, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

Finlandiya'da terör destekçilerinden gösteri

Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Ankara'nın taleplerini kabul etmemesini ve askeri ittifaka katılmamasını istedi.

Türkiye, her iki İskandinav ülkesinden de terör örgütleriyle arasına net çizgiler çekmesini ve ayrıca iadeler konusunda adım atılmasını istiyor.

"İsveç, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın"

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.

Öte yandan İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

AA'nın haberine göre, gösteride örgütü simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.