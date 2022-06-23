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    Yunan basını: Miçotakis, Brüksel'de Türkiye'yi şikayet edecek

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yine AB liderlerine yakınmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:18
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    Yunan basını: Miçotakis, Brüksel'de Türkiye'yi şikayet edecek

    Avrupa Birliği liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek iki günlük zirve kapsamında bir araya gelecek.

    Avrupa'da güvenlik ve istikrarı artırmanın, iki günlük toplantının merkezinde yer alması bekleniyor.

    "Ankara'nın davranışını kınamaya çağıracak"

    Yunanistan basını ise ülkenin Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye ile ilgili şikayetlerini dile getireceğini yazdı.

    ERT televizyonu, "Yunan tarafı, Türkiye'ye odaklanarak ortaklarımızı tavır almaya ve Ankara'nın davranışını kınamaya çağıracak." dedi.

    Yine Türkiye'yi suçladı

    Miçotakis'in, Türkiye konusundaki görüşlerini mevkidaşlarına aktaracağı belirtildi.

    Yunanistan başbakanı ayrıca, İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşmesinde, Türkiye'yi "provokasyon yapmakla" suçladı.

    Yunan basını: Miçotakis, Brüksel de Türkiye yi şikayet edecek #1
    Yunan basını: Miçotakis, Brüksel de Türkiye yi şikayet edecek #2

    "Türkiye gündemde"

    Ta Nea gazetesi, "Zirve: Türkiye gündemde" şeklinde ifadeye vererek, "Kiryakos Miçotakis'in, Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı zorluklar konusunu gündeme getirmesi bekleniyor." diye yazdı.

    Ankara'nın diyalog çağrılarını reddeden Atina yönetimi, hem Ege hem de Akdeniz'de gerilimi tırmandıran taraf olarak göze çarpıyor.

    Diğer taraftan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege'deki adaların silahlandırılması da Yunanistan'ın tavrını ortaya koyuyor.

    Yunan basını: Miçotakis, Brüksel de Türkiye yi şikayet edecek #3


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