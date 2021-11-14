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    Yunan komutan Tzoumis: Türk İHA'ları başımıza bela oluyor

    Yunan komutan Tzoumis: Türk İHA'ları başımıza bela oluyor

    Yunanistan'da emekli komutan Tzoumis, Türkiye'nin yerli üretim İHA'ları karşısında ülkesinin durumunu değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 10:50
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    Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar sırasında ortaya koyduğu oyun değiştirici rolü Yunanistan'da konuşuluyor.

    Emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, Yunan basınına yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinden bahsederken, Atina'nın bu konuda yetersiz kaldığını itiraf etti.

    "TÜRK İHA'LARI BAŞIMIZA BELA"

    Tzoumis, "Başımıza bela olan Türk insansız hava araçları meselesine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

    "TÜRKİYE KARŞISINDA İYİ DURUMDA DEĞİLİZ" AÇIKLAMASI

    Yunan komutan, Pentapostagma gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin savunma sanayisinin büyük oranda yerli üretime ulaştığı, ancak Yunanistan'ın bu konudaki pozisyonunun iyi durumda olmadığını kaydetti.

    Yunan komutan Tzoumis: Türk İHA ları başımıza bela oluyor #1

    "BİZİ İKİ SEÇENEK ARASINDA BIRAKMAK İSTİYORLAR"

    Türkiye'nin tutumunun Atina'nın psikolojisini bozarak Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçladığını savunan Lambros Tzoumis, "Hedefleri, bizi iki kötü gelişme olan savaş veya uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmektir ve bu da ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir." diye konuştu.

    Tzoumis, "Ankara, kendi istekleri doğrultusunda, ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için bizi müzakere masasına çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

    Yunan komutan Tzoumis: Türk İHA ları başımıza bela oluyor #2

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