Yunanistan, AstraZeneca aşısının kullanımına devam edecek

Atina yönetimi, Avrupa'da endişelere yol açan aşıyla ilgili kararını açıkladı.

Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddialarının ardından çok sayıda ülke, aşıyı kullanmama kararı almıştı.

Yunanistan, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan aşının kullanımına devam edilmesine karar verdi.

"KANDA PIHTILAŞMA MÜNFERİT VAKA"

Yunanistan Ulusal Aşılama Komisyonu (EEE), gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yayınladığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından gözlenen kanda pıhtılaşma vakalarının "münferit vakalar" olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, aşılamanın önceden programlandığı şekilde devam etmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

"AŞILAMA PROGRAMI DEVAM EDECEK"

Kararın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının uygulanması yönündeki kararları doğrultusunda alındığı kaydedilen açıklamada, buna göre ülkede aşılamanın programlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas ise Avrupa İlaç Ajansı'ndan bir talimat gelmediği sürece AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara bu konuda soğukkanlı olmaları ve aşı randevularını aksatmamaları çağrısında bulundu.

ŞİMDİYE KADAR 172 BİN DOZ ASTRAZENECA AŞISI YAPILDI

Kikilyas, Yunanistan’da bugüne kadar 172 bin doz AstraZeneca aşısı uygulandığını ve hiçbir yan etkisinin görülmediğini kaydetti.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.