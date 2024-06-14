Yunanistan Başbakanı Miçotakis, oy kaybından sonra kabinede değişiklik yaptı Miçotakis, 1 milyon oy kaybının ardından bazı bakanların görevine son verdi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kaybına uğradı.

ND, yaklaşık 1 milyon oy kaybetti. Bunun üzerine Atina hükümetinde bazı bakanlar değiştirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda, değişime gidildiğini bildirdi.

Yunanistan kabinesinde değişiklik

Kabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirildi.

İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirilirken yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos oldu.

Yemin edecekler

Kalkınma Bakanlığında Kosta Streka'nın yerine de Takis Theodorikakos görevlendirildi. Tarım Bakanlığına da Kostas Çiaras getirildi.

Yeni kabine üyeleri, yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacak.