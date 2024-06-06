Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrı: Filistin Devleti'ni tanımalısın Muhalefet, Gazze'deki soykırıma karşı net tavır takınması için Miçotakis'e çağrıda bulundu. Açıklamada, "Yunanistan bugün tarihin doğru tarafında yer alsın" denildi.

AA & Ensonhaber

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanımasının ardından Yunanistan üzerindeki baskı artıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten, Filistin Devleti'ni tanıması isteniyor.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okula yönelik saldırı sonrası Miçotakis'ten ateşkes çağrısında bulunmasını ve Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

Kaselakis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna yaptığı saldırıda, onlarca çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

"Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etsin"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün Fransa'nın Normandiya çıkarmasının 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Fransa'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Kaselakis, şöyle dedi:

Gazze'deki soykırım için net bir tavır alması yönünde kendisine çağrıda bulunuyorum.



Oradaki uluslararası ortamda derhal ateşkes ilan edilmesini ve Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etsin. Yunanistan bugün tarihin doğru tarafında yer alsın.

İsrail'in kanlı okul saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.