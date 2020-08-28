Dolar
7.3315
-0.3479%
Euro
8.7225
0.2459%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.038
1.5699%
Bitcoin
84825.46
1.7118%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kriptolu telefonu dikkat çekti

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kriptolu telefonu dikkat çekti

    Trump ile telefon görüşmesi yapan Miçotakis'in, yaptığı görüşmede kullandığı telefonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 23:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kriptolu telefonu dikkat çekti

     

    ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Trump, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı bulundu. Miçotakis'in Trump ile görüşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

    ABD'NİN GİZLİ TELEFONUYLA KONUŞTU

    Miçotakis, Trump’la telefon görüşmesinde, ABD’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı. Miçotakis’in elindeki ahizenin üzerinde “Uyarı. ABD hükümetinin malı. ABD Dışişleri Bakanlığı” yazıyor.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere dün yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirmişti.

    Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğu ifade edilmişti.

     


    Yunanistan Başbakanı Miçotakis in kriptolu telefonu dikkat çekti #1

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis in kriptolu telefonu dikkat çekti #2

    Görüş Bildir