Yunanistan Savunma Bakanı: Nükleer güç rolü istemiyoruz

Dendias To Vima gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne F-16 ve firkateyn göndermesinin nedeninin Güney Kıbrıs'ın savunmasına katkı sağlamak olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'ın İran'a karşı askeri operasyonlara katılmayacağını belirten Dendias, Fransa ve Yunanistan arasında mevcut savunma işbirliği anlaşmasının yenilenmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti.

Dendias, yeni anlaşmada karşılıklı askeri yardımlaşmaya ilişkin madde olacağını; savunma endüstrisi, araştırma ve inovasyonda iş birliğinin derinleştirilmesine vurgu yapılacağını ifade etti.

"NÜKLEER GÜÇ ROLÜ İSTEMİYORUZ"

Yunanistan'ın Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına gireceğine ilişkin haberleri de değerlendiren Dendias, şunları kaydetti:

Böyle bir gelişme olursa NATO'nun 5. maddesini tamamlayacak ilginç ve paralel bir güvence olacaktır. Tabii ki Yunanistan ne nükleer bir güç rolünü talep ediyor, ne de nükleer silahların kendi topraklarında konuşlandırılmasını istiyor. Ancak Fransa ile bu düzeyde, Avrupa ölçeğinde ve NATO'yu tamamlayıcı nitelikte bir anlaşma tabii ki ilgi çekicidir.