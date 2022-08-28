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    Yunanistan, Türkiye'den sınıra göçmen hareketliliği olabileceğini düşünüyor

    Atina yönetimi, sınırda yaşanabilecek olası göçmen yığını konusunda olağanüstü toplantı düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:04
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    Yunanistan, Türkiye'den sınıra göçmen hareketliliği olabileceğini düşünüyor

    Yunan güvenlik güçleri, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere insanlık dışı müdahalelerde bulunuyor.

    Türkiye tarafından insansız hava araçlarıyla kayıt altına alınan anlarda göçmenlerin botlarını batırma girişimleri göze çarpıyor.

    Yunanistan'da 'Mart 2020' endişesi

    Yunan basınından Evros, Atina yönetiminin Mart 2020'ye benzer bir göçmen dalgasına karşı teyakkuzda olduğunu yazdı.

    Yunanistan Hükümet Dışişleri ve Savunma Konseyi'nde, Türkiye'den sınıra doğru yaşanabilecek mülteci hareketliliği karşısında devreye alınması planlanan "acil durum eylem planı" üzerinde tartışma yapıldı.

    "Binlerce göçmen Yunan topraklarına girmeye çalışabilir"

    Maximos Sarayı'nda gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya Başbakan Kiryakos Miçotakis de katıldı.

    "Binlerce yasa dışı göçmenin, Yunan topraklarına toplu halde girmeye çalışacağına" dair ihtimal üzerinde duruldu.

    "Kitlesel göçmenler göz ardı edilmemeli"

    Gerilimi tırmandıran taraf olarak Türkiye'nin gösterilmeye çalışıldığı gazetenin haberinde, "Kara sınırlarımızda yasa dışı kitlesel göçmenler konusunda yeni bir girişim göz ardı edilmemeli." denildi.

    Böyle bir durum için oluşturulan "özel plan" çerçevesinde "en kısa sürede hudutlara güvenlik güçlerinin sevkiyatı" değerlendirildi.

    Yunanistan, Türkiye den sınıra göçmen hareketliliği olabileceğini düşünüyor #1

    Toplantıya katılan isimler

    Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Savunma Kuvvetleri Komutanı General Konstantinos Floros'un söz konusu toplantıda yer almasının tesadüf olmadığına dikkat çekildi.

    Başbakan Miçotakis'in, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Komşularımızın öngörülemez olduğunu unutmayın." şeklinde bir ifade kullandığı da aktarıldı.

    Yunanistan, Türkiye den sınıra göçmen hareketliliği olabileceğini düşünüyor #2

    Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntüler ViDEO


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