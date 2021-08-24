Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar

Ülkedeki vaka sayısının artışa geçmesi üzerine aşı olmayan kişiler, yeni tedbirler kapsamında ücret karşılığında haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.

Yunanistan'da aşı olmayanlara yönelik yeni kısıtlamalar yolda...

Söz konusu kısıtlamalar 13 Eylül itibariyle geçerli olacak ve 31 Mart 2022'ye kadar yürürlükte kalacak.

HAFTADA 2 KEZ ZORUNLU PCR TESTİ

Bu kapsamda; aşı yaptırmayan özel ve kamu sektörü çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.

KALABALIK ORTAMLARA GİRİŞ YASAĞI

Ayrıca aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenlerin restoran, kulüp ve spor salonlarına girişe izin verilmeyecek. Bu kişiler sinema, tiyatro, müze ve spor salonlara girebilmek için son 48 saate ait negatif PCR testi sonucu gösterecek.

SAĞLIKÇILARA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Aşı yaptırmayan sağlık çalışanları da görevden uzaklaştırılacak. Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) ise sağlık çalışanlarına aşının zorunlu kılınmasına karşı perşembe günü başkent Atina'da protesto düzenlemeyi planlıyor.

YOĞUN BAKIMDAKİLERİN ÇOĞU AŞISIZ

Yoğun bakım ünitelerindeki koronavirüs hastalarının yüzde 90'ından fazlasının aşısız olduğunu belirten Yunanistan Sağlık Bakanı Kililias, "Bu önlemler (aşılanmayanlara karşı) cezalandırıcı değildir. 18 ay boyunca salgını dikkatli bir şekilde geçiren, dükkanını, işini kaybeden, kendilerini korumak için evden çalışmak zorunda kalan herkese karşı görevimizdir." dedi.

"KENDİMİZİ VE BAŞKALARINI KORUMALIYIZ""

Bakan Kililias, "Geçen yılın sonbaharının aksine başka bir savunma olmaksızın bu sonbaharda her birimiz kendimizi ve başkalarını koruyabiliriz. Aşılar 8 aydır ülkemizde mevcut ve bize daha önce sahip olmadığımız bir seçenek sunuyor.” diye konuştu.

Ülkede salgın kapsamında toplam vaka sayısı 561 binleri geçerken, can kaybı ise 13 bini aştı.