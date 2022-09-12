Yunanistan'da enerji tasarrufu: Parlamento binasının ışıkları söndürüldü

Yunanistan'da enerji krizine karşı önlemler artırılıyor. Bu kapsamda Parlamento binasının ışıklandırmalarının kısıtlandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın getirisi olarak yapılan yaptırımlara Moskova'nın cevabı sert olmuştu. Moskova, kıtaya doğalgaz akışını tamamen durdurdu.

Başta Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin getirdiği enerji krizine karşı tedbirlere Yunanistan'da katıldı.

Parlamento binasında ışıklandırma asgariye indi

Yunanistan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Parlamentonun da enerji tüketimini sınırlandırma çalışmalarına dahil edileceği aktarıldı.

Bu çerçevede, Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla bina yüzeyindeki ışıklandırma kapatılacak, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıklar kullanılacak.

Binanın ısıtma, soğutma ve ışıklandırma sistemlerinde yapılacak düzenlemelerle, enerji tüketiminin yüzde 36 azaltılması hedefleniyor.

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Kamu kuruluşlarında yüzde 10 enerji tasarrufu hedefi

Yunanistan, 7 Eylül’de kamu kuruluşlarında enerji tüketimini yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıklamıştı.

Buna göre, kamuya ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine karar verilmişti.

AA'nın haberine göre, kurumların bu tedbirleri uymasını sağlamaya yönelik bir dizi teşvik planı da açıklanmıştı.

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