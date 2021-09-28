Yunanistan'da Fransa'dan alınacak fırkateyn, muhalefeti kızdırdı

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasını bütçeye ek yük getirdiği için eleştirdi.

Yunanistan yönetimi, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atmaya devam ederken bir yandan da birçok ülkeyle silah almak için anlaşmalar imzalıyor.

Fransa'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris’te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının dörde çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Yunanistan'da muhalefet iktidarın bu adımına itiraz etti.

Ülkenin ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Fransa ile yapılan bu anlaşmaya bütçeye ek yük getireceğini nedeniyle ititaz etti.



"EKONOMİK VE SOSYAL DİNAMİKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunuldu.

"YUNANİSTAN GİBİ YÜKLÜ BORCU OLAN BİR ÜLKE..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar euroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz."