Yunanistan'da koronayla mücadelede para sıkıntısı

Atina yönetimi, muhtemel dördüncü dalgaya karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde "İşimiz biter" uyarısı yapıldı.

Euro Bölgesi'nde daha önce geri ödenmeyen yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yunan basınından Ethnos gazetesinin haberine göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." dedi.

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI

İş insanlarıyla bir araya gelen Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu.

Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, "İnsanlara aşılanmaları gerektiği anlatılmalı. Birinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Muhafız değilim, herkesi ikna edemem." dedi.

Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis de Yunanistan'da yaşanan son gelişmeyi aktardı.

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"AŞI İSTEMİYORSANIZ TEST YAPTIRIN"

Eleştirileri anladığını belirten Georgiadis, ancak tepki gösterenlerden karşı önerilerinin ne olduğunu anlayamadığını dile getirerek, "Devlet bedava aşı veriyor. Aşı istemiyorsanız hızlı test yaptırın." ifadesini kullandı.

Georgiadis, yaz mevsimi sonuna kadar aşılamada yüzde 50-60 düzeyine ulaşacaklarına inandığını fakat yüzde 75'e çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.