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    Yunanistan'da orman yangını çıktı

    Atina'ya yakın noktadaki yangın, hasara yol açtı. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerdeki siviller tahliye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 15:31
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    Yunanistan'da orman yangını çıktı

    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı.

    Ano Glifada semtindeki alevler, kısa sürede çevredeki yerleşimlere yayıldı.

    Atina'da yangınla mücadele

    Şiddetli rüzgarlarla beslenen alevler, hızla Yunanistan'ın başkentine bakan İmittos Dağı'nın yamaçlarına sıçradı.

    Rüzgar, havadan ve karadan yapılan müdahaleyi zorlaştırırken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Ev ve arabalar kullanılamaz hale geldi.

    Yunanistan'da orman yangını çıktı ViDEO

    Şiddetli rüzgar uyarısı

    Ekipler, Atina merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Vula ve Glifada bölgelerindeki bazı sivil yerleşimleri tahliye etti.

    İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Şiddetli kuzey rüzgarları nedeniyle yangın hızla yayıldı ve şehre yaklaştı. Vatandaşlarımızdan çok dikkatli olmalarını istiyoruz." denildi.

    ERT'nin aktardığına göre, ülkedeki elektrik dağıtım şebekesi ve telekomünikasyon sağlayıcıları, ilgili alanlarda yaşanan aksaklıkları gidermek için bölgeye gönderildi.

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    Havadan ve karadan müdahale

    Saatlerdir süren yangını söndürme çabalarına 6 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 130'dan fazla itfaiyeci katıldı.

    Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'da orman yangınlarına karşı itfaiyeciler görevlendirmişti.

    AB ülkeleri tarafından sağlanan 200'den fazla itfaiyeci ve teknik ekipmanın, büyük orman yangınlarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için Yunanistan'a konuşlandırılacağı açıklanmıştı.

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    Geçen yıllarda yaşanan felaketler

    Geçen yaz, Yunanistan'ın farklı yerlerinde çıkan orman yangınları, yaklaşık 300 bin dönümlük alanı küle çevirmişti.

    2018 yılında Atina yakınlarındaki sahil kasabası Mati'de çıkan yangın, birkaç saat içinde 102 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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