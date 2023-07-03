Yunanistan'da yeni milletvekilleri yemin etti: Türk vekiller Kur'an-ı Kerim'e el bastı Yunanistan'da 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimler sonrası belirlenen milletvekilleri, parlamentodaki törenle görevlerine başladı. Törene Miçotakis de katılırken Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

AA 21 Mayıs seçimlerinde hükümetin kurulamadığı Yunanistan'da 25 Haziran günü ikinci kez sandığa gidildi. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras seçimlerde karşılıklı mücadele verdi. Halk oyunu Miçotakis'ten yana kullanırken, liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,3’nü alarak çıkardığı 158 milletvekili ile tek başına iktidara geldi. Miçotakis, Çipras'ı yenilgiye uğrattı Ortaya çıkan tablonun ardından ise Alexis Çipras partisinden istifa etti. Yaşananların ardından sıra Yunan parlamentosunda milletvekilleri ve yeni kabine üyelerinin yemin etme törenleri gerçekleştirildi. Yunan parlamentosunda yemin töreni: Miçotakis de katıldı Törene Yunanistan'ın yeni seçilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de katıldı. Yunan parlamentosunda meclise girmeye hak kazanan 300 milletvekili, yemin ederek resmen göreve başladı. Türk vekiller Kur'an-ı Kerim'e el bastı Törende, milletvekillerinin çoğunluğu İncil'e, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri de Kur'an-ı Kerim'e el basarak, bazıları da sivil yemin etmeyi tercih etti. Hangi parti kaç vekil çıkardı? Öte yandan ülkede 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimler sonrasında mecliste 8 siyasi parti temsil edilirken, Yeni Demokrasi Partisinden 158, Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) 48, Panhelik Sosyalist Hareketten (PASOK) 32, Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) 20, Spartalılar Partisinden 12, Yunan Çözümü Partisinden 12, Zafer Partisinden 10 ve Özgürlük Seyri Partisinden 8 milletvekili meclise girmeye hak kazandı.