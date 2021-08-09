Alevlerin ilerlediği Ada sakinleri panik içinde evlerinden ayrılıyor. Bölgede yaşayanlar, karşılaştıkları manzara için 'korku filmi' nitelendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarının Avrupa'da etkili olduğu noktalardan Yunanistan'da alevlerin daha fazla yerleşim yerine sıçramaması için zamana karşı mücadele veriliyor.

Yangın yedinci gününe girerken, Eğriboz Adası'nı adeta esir alan alevler nedeniyle Ada'da yaşayan binlerce sakin, bölgeden feribotlarla tahliye edildi. Deniz araçları, yeni tahliyeler için hazır bekletiliyor.

EĞRİBOZ'DA YANGIN DURDURULAMIYOR

Müdahaleler yetersiz kalırken, Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da yangın daha büyük bir alanı kaplamaya başladı. Alevler, Ada'nın kuzey kesimindeki ormanlık alanda ilerleyişini sürdürüyor.

Yangın beş köydeki evleri sardı, ancak hasarın boyutu tam olarak bilinmiyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın devam ediyor ViDEO





"KORKU FİLMİ GİBİ"

Pefki kasabasından tahliye edilenlerden 38 yaşındaki bir hamile, yaşadıklarını "Bir korku filmi gibi" ifadesiyle özetledi. "Ama şimdi bu bir film değil, gerçeğin ta kendisi." diye konuştu.

Yunanistan'da, ülke tarihinin son 30 yılında bir hafta sürmesi beklenen en yüksek sıcaklık değerlerine ilişkin tahminlerin ardından yangınlar yaşanıyor. Ülke genelinde ormanlık alanlar küle dönerken, onlarca ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

2 BİNDEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Sahil Güvenlik, salı gününden bu yana Eğriboz'un farklı bölgelerinden 2 binden fazla insanı tahliye etti. Bazıları ise evlerinden yaya olarak ayrıldı.

Bölge Valisi Fanis Spanos, Ada'nın kuzeyindeki durumun "çok zor" olduğunu söyledi. Skai TV'ye konuşan Spanos, "Cepheler ve yanmış araziler çok büyük." dedi.

2 bin 500'den fazla kişinin otellere ya da diğer sığınaklara yerleştirildiği kaydedildi. Yangınlarla mücadele için Yunan ordusu da devrede. Ayrıca Fransa, Mısır, İsviçre ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülkeden yangın söndürme uçakları gönderildi.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Eğriboz'da 570'ten fazla itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. Ancak Psaropouli köyünde tahliye edilenler öfkelerini dile getirdi. Bir kadın, "Evimi kaybettim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok büyük bir felaket. Köylerimiz yıkıldı. Evlerimizden, mallarımızdan hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ise acil durum ekiplerinin birden fazla cephede "olağanüstü çaba" ortaya koyduğunu söyledi.