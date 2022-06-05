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    Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli

    Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli

    Savunma Bakanı Panagiotopoulos, savaş uçaklarına onay çıkacağı konusunda 'şüpheli' olduğunu söyledi. Panagiotopoulos, "Mesele, Türklerin genel davranışına bağlı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:10
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    Türkiye, savunma kapasitesini güçlendirme adımları kapsamında hava gücünü İHA ve SİHA'larla geliştiriyor.

    Diğer taraftan yeni savaş uçaklarının da envantere katılmasına dair ABD ile başlatılan diyalog devam ediyor.

    F-16 girişimi Yunanistan gündemini meşgul ediyor

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarını söylerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Beyaz Saray ziyareti sırasında uçakların satışını engellemeye yönelik başlattığı karalama kampanyası, Atina tarafından sürdürülüyor.

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine verdiği demeçte, F-16 konusunda hem şart koşmaya kalktı hem de Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı.

    "Uzun ve belirsiz" yol

    Panagiotopoulos, ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği'nin uzatılmasının oylanacağı parlamentoda yapılan tartışmada, Türkiye'nin F-16'ları almasına giden yolun "uzun ve belirsiz" olduğundan bahsettiğini söyledi.

    Türkiye, 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yapmıştı.

    "Türklerin genel davranışına bağlı"

    Bu duruma işaret eden Panagiotopoulos, "ABD, S-400 nedeniyle F-35'lerin Türkiye'ye satışını kabul etmedi. (F-16'ların) Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanacağından şüpheliyim.

    Bütün meselenin Türklerin genel davranışına bağlı olacağını söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

    Washington adına konuşma çabasına girişen Panagiotopoulos, konunun ABD tarafından "usulüne uygun olarak değerlendirileceğini" sözlerine ekledi.

    Yunanistan ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli #1

    "Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biriyiz"

    Öte yandan Panagiotopoulos, "Yunanistan, önemli bir askeri ve enerji merkezi olarak ortaya çıktı. Şu anda önemli bir avantajımız var.

    Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biri olarak tanındığımız için ülke olarak ABD ve NATO'nun tam desteğine sahibiz." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

    Yunanistan ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli #2


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