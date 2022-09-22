Zelensky: Rusya’nın, BM’deki veto hakkı elinden alınmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesine karşı suç işlendiğini ve bu nedenle Rusya'ya ceza verilmesini, BM’deki veto hakkının elinden alınmasını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu’na hitap etti. Zelenski, savaşın bir suç olduğunu belirterek, “Suç Ukrayna'ya karşı işlendi ve adil bir ceza talep ediyoruz.Rusya’nın, BM’deki veto hakkı elinden alınmalı” dedi.

Konuşmasında bu cezanın sadece Ukrayna için değil, dünya için olduğunu belirten Zelenski, "Suç Ukrayna'ya karşı işlendi ve adil bir ceza talep ediyoruz. Suç devlet sınırlarımıza karşı işlendi, suç halkımızın canına karşı işlendi. Suç kadınlarımızın ve erkeklerimizin onuruna karşı işlendi. Rusya'nın yasadışı savaşıyla kışkırttığı feci türbülansın cezası… Bu ceza sadece biz Ukraynalılar için değil, tüm dünya için” dedi.

"Ukrayna barış, Rusya savaş istiyor"

DHA'nın haberine göre; Ukrayna’nın barış istediğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Savaş isteyenin kim olduğunu gördük. Tüm BM üye ülkeleri arasında, konuşmamı bölebilseydi, bu savaştan memnun olduğunu söyleyecek tek bir kişi var. Ukrayna, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak savaş alanında gücünü gösterdi. Şimdi ya da gelecekte kimse bize zayıflıkla yaklaşamayacak. Bu mücadeleden bir sonuç alıyoruz. Bu savaşın sonunun ne olacağını ve istikrarlı bir barışın garantisinin ne olacağını görüyoruz” diye konuştu.

"Rusya, savaşı bitirmek zorunda kalacak"

Rusya’nın savaşı bitirmek zorunda kalacağını, uluslararası hukukun üstün olduğunu belirten Zelenski, "Rusya, saldırganlık suçunu durdurmak yerine, onu tam ölçekli bir işgale dönüştürdü. Kendimizi savunmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapıyoruz. Saldırganı, Ukrayna devletinin uluslararası kabul görmüş sınırının ötesine itiyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere gelince, muhtemelen Rusya'dan görüşmeler hakkında farklı sözler duydunuz. Görüşmelerden bahsediyorlar ama askeri seferberlik ilan ediyorlar. Görüşmelerden bahsediyorlar ama Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında sözde referandumlar yapıyorlar. O zaman doğru olan nedir? Rusya'daki askeri seferberlik doğrudur. Sözde referandumlar da doğrudur. Rusya savaş istiyor, bu doğru. Ancak Rusya tarihin akışını durduramayacak. İnsanlık ve onun uluslararası hukuku, tek bir terörist devletten daha güçlüdür. Rusya bu savaşı bitirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı"

Rusya’yı “terörist bir devlet” olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenskiy, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" ifadelerini kullandı. Zelensky, hitabının ardından ise Genel Kurul’da ayakta alkışlandı.

Zelensky’den barış için 5 madde

Rusya ile barış için 5 maddde açıklayan Zelensky, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi.

“Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık” ifadelerini kullanana Zelensky, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu" dedi.

Zelensky’nin konuşması engellenmeye çalışılmıştı

Geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Kurulu’nda Zelensky’nin video mesaj yoluyla yapacağı hitap BM Genel Kurulu’nun tüm liderlerin şahsen konuşmasını zorunlu kılması nedeniyle oylanmış, Zelensky’nin hitabı 101’e karşı 7 oyla onaylanmıştı. Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Belarus, Küba, Eritre ve Nikaragua Zelensky’nin hitabını engellemek için oy kullanırken, Çin dahil 19 ülke çekimser kalmıştı.