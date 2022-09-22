Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya ile yapılan esir takası sonrası Türkiye’nin arabuluculuğuyla iade edilen 215 Ukraynalı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Şubat ayından itibaren devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam ediyor.

Son olarak da Rusya'nın esir aldığı Ukraynalıların takası Türkiye'de gerçekleştirildi.

Ülkeler arası yapılan anlaşmaya göre Azovstal'da direnen 5 Azov komutan, savaş bitene kadar Türkiye’de kalacak.

Zelensky komutanlarla video konferans gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 21 Eylül’de takas işlemleri sonrası, Ukrayna’nın Azov taburunun komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

"Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz"

"Rus esaretinden kurtulan" komutanları tebrik eden Zelensky, "Uzun zaman sadece telefonda seslerinizi duyduktan sonra yüzlerinizi görmek beni sevindirdi. Ülkemiz için yaptıklarınızdan son derece gururluyuz." dedi.

Zelensky'den Erdoğan'a teşekkür

Zelensky, söz konusu takasla aralarında ölüm cezasına mahkum edilenlerin de olduğu 215 Ukraynalıyı kurtardıklarını belirterek bu konuda Rusya ile arabuluculuk üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

5 komutan Türkiye'de kalacak

Takasla geri alınan taburun 5 üyesinin güvenlik amaçlı Türkiye’de bulunduğunu kaydeden Zelensky, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Azov’un 5 komutanı, Erdoğan’ın özel kontrolü altında Türkiye’de güvende tutulacak. Bunlar Sergey Volınski, Svyatoslav Palamar, Denis Prokopenko, Oleg Homenko, Denis Şlega. Bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelensky, takas karşılığında Rusya’ya 55 askeri iade ettiklerini sözlerine ekledi.

215 kişinin arasında 108 Azov taburu savaşçısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak da söz konusu takasla alınan 215 kişinin arasında 108 Azov taburu savaşçısının olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.