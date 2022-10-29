Zelensky, Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj yayınladı

Zelensky, Cumhuriyet Bayramı için Türkçe mesaj yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması​​​​​​​ vesilesi ile Twitter hesabından paylaşım yaptı.

AA'nın haberine göre Zelensky yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum"

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."