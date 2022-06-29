Kremençuk'ta Rusya tarafından bir alışveriş merkezine yapılan roketli saldırının görüntülerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Instagram hesabından paylaştı.

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine Rus roketleri tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 kişinin öldürüldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini resmi Instagram hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Zelensky Kremençuk'taki Rus saldırısının görüntülerini paylaştı - Video



"Rusya, diğer tüm devlet terörü eylemlerinden sorumlu olacaktır"



Zelensky paylaşımında, "Bu akşam itibariyle şehirlerimizi vuran toplam Rus füzesi sayısı 2.811'dir.Rus ordusunun halkımıza karşı yaptıklarına dair tüm kanıtlara sahibiz.Videoda böyle bir kanıt var. Böylece kimse Kremençuk'daki alışveriş merkezine yapılan füze saldırısı hakkında aldatmaya cesaret edemez. Rus füzesi kasıtlı olarak burayı vurdu. Huzurlu bir şehirde, sıradan bir alışveriş merkezinde olabildiğince çok insanı öldürmek istediler. Rusya, diğer tüm devlet terörü eylemlerinden sorumlu olacaktır. Ukrayna'daki savaş alanında, yaptırımların güçlendirilmesinde ve elbette mahkemede." ifadelerine yer verdi.



