Zelensky, NATO ülkelerine hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için çağrı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Toplantısı'ndaki katılımcılara video mesajla hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Rusların amacının, kış gelmeden Ukrayna'nın savunma imkanlarını zayıflatmak olduğuna işaret eden Zelensky, "Biz buna izin veremeyiz." dedi.

"FÜZELER KONUSUNDA KARARIN GELECEK HAFTALARDA VERİLMESİ BEKLENİYOR"

Ukrayna'nın, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve uzun menzilli saldırıların düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelensky, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerini bu konuyu her seviyede gündeme getirmeye davet etti.

Zelensky, "(Hava savunma) Sistemler ve füzeler konusunda ise kararın gelecek haftalarda verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

MÜTTEFİK ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bu konuları da ele aldıklarını aktaran Zelensky, müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelensky, Gazze'de ateşkese işaret ederek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hala sürdüğünün altını çizdi.

"TERÖR HER ZAMAN KAYBEDER"

Zelensky, Rusya'yı barışı sağlamaya zorlamak gerektiğini savunarak "Küresel birlik yeterince güçlü olduğunda terör, her zaman kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Rusların Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı füze ve insansız hava araçlarında (İHA) farklı ülkelerde üretilmiş bileşenlerin tespit edildiğini kaydeden Zelensky, "Rus İHA ve füzeleri için kritik bileşenler tedarik etmeye devam eden ülkelerin temsilcilerine baskı yapılması gerekiyor. Hiçbir Rus füzesi veya İHA'sı, diğer ülkelerden gelen parçalar olmadan uçamayacak." diye konuştu.