Zelensky, ölen Ukrayna askerinin sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın ülkesine başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını söyledi.

Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna'da çıkan savaşta 52 gün geride kaldı.

Barış için yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmazken, savaş şiddetini artırarak devam ediyor.

2 bin 500 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

CNN televizyonuna röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşta ölen ve yaralanan asker sayısını açıkladı.

AA'nın haberine göre Zelensky, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını; yaralılardan kaçının hayatta kalacağını söylemenin zor olduğunu ifade etti.

"Rusya'nın 19 bin ila 20 bin askeri öldü"

Vladimir Zelensky, Rusya'nın savaşta 19 bin ila 20 bin askerinin öldüğünü kaydetti. Rusya ise ölen askerlerinin sayısını 1351 olarak açıklamıştı.

"Sivillerden bahsetmek çok zor"

Sivil kayıplara ilişkin de Zelensky, "Sivillerden bahsetmek ise çok zor çünkü ülkemizin güneyinde kentler kuşatma altında, Herson, Berdyansk, daha doğuda Mariupol ve Volnovakha. O alanda ne kadar kişinin öldüğünü bilmiyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki ölümlerin ve yıkımın kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zelensky, "Bir baba olarak izleyemiyorum çünkü sonrasında sadece intikam almak ve öldürmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde herkesin savaşmak istediğini ve savaşın uzamaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, savaş uzarsa daha fazla kayıp yaşanacağını sözlerine ekledi.

"Rusya nükleer silahlara yönebilir" uyarısı

Zelensky, tüm ülkeleri Putin'in taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Rusya'nın nükleer ya da kimyasal silahlara yönelebileceğini belirten Zelensky, Putin'in insan hayatını hiçe saydığını belirtti.

"Geminin batması bizim için bir trajedi olmadı"

Korkmak yerine hazırlıklı olunması gerektiğine ve nükleer ya da kimyasal silah kullanımının sadece Ukrayna değil, dünyadaki tüm ülkeler için sorun olacağına dikkati çeken Zelensky, Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisine ilişkin "Geminin artık olmadığını biliyoruz, bizim için güçlü bir silahtı ve tüm dünyanın şunu bilmesini istiyorum, batması bizim için bir trajedi olmadı. Rusya'nın bize saldırmak için ne kadar az silahı varsa bu, bizim için o kadar iyi." dedi.