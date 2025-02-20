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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki gerilim devam ediyor.

Trump’ın açıklamaları, özellikle Ukrayna'daki seçimlerle ilgili iddiaları ve Zelensky'yi seçimsiz bir diktatör olarak nitelendirmesi, Ukrayna liderini tepki göstermeye zorladı.

Zelensky, Trump’ın iddialarının yanlış bilgilendirmeye dayandığını vurgulayarak, kendisi ve ülkesine yönelik bu tür söylemlere sessiz kalmadı.

"HALKIMIN YÜZDE 57'Sİ BANA GÜVENİYOR"

Trump, son açıklamalarında Zelensky'nin Ukrayna'da seçim yapmadığını ve halk desteğinin oldukça düşük olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Zelensky, Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün (KIIS) anket sonuçlarına atıfta bulunarak, halkının kendisine yüzde 57 oranında güvendiğini belirtti.

Trump’ı dezenformasyon yapmakla suçlayan Zelensky, eski başkanın çevresinin yanlış bilgilendirildiğini ve bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"TRUMP DEZENFORMASYON BALONU İÇİNDE YAŞIYOR"

Zelensky, Trump’ın Rusya’dan gelen dezenformasyona maruz kaldığını belirterek, "Ne yazık ki Başkan Trump bu dezenformasyon balonunun içinde yaşıyor." dedi.

Zelensky, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın Ukrayna hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME ÇEMBERİ

Zelensky, Trump’ın çevresindeki kişilerin yanlış bilgilendirme çemberinin bir parçası olduğunu belirterek, Macar ve Slovak hükümetleriyle bağlantılı bazı kişilerin de bu çembere dahil olduğunu iddia etti.

"EN BÜYÜK DESTEK ABD'DEN GELMEDİ"

Ayrıca, Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD’nin Ukrayna’ya en fazla yardımı yaptığı yönündeki söylemlerine karşı çıktı.

Zelensky, en büyük desteğin aslında başka ülkelerden geldiğini söyledi. ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımlardan dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Zelensky, Trump ekibinin gerçek verilerle donatılması gerektiğini ifade etti.

500 MİLYAR DOLARLIK YARDIM İDDİASINI REDDETTİ

Trump’ın ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyar dolar yardımda bulunduğu yönündeki iddialarını reddeden Zelensky, ülkesinin maden anlaşmaları konusunda taviz vermeyeceğini ve güvenlik garantisi olmadan herhangi bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını belirtti.

Zelensky, “Ukrayna’yı satamam.” diyerek, ülkesinin çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığını vurguladı.

"PUTİN’İN SAVAŞI" VE ABD'NİN TUTUMU

Zelensky, Ukrayna’daki çatışmanın, aslında bir çatışma değil, "Putin’in kendilerine karşı savaşı" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABD ve Rusya heyetleri arasındaki toplantıya değinen Zelensky, Ukrayna’nın işgalinin “çatışma” olarak tanımlanmasının tehlikeli olduğunu ifade etti. Moskova'nın kendisini "mağdur" olarak gösterme çabalarına dikkat çeken Ukrayna lideri, ABD'nin bu süreçte Rusya'nın uluslararası izolasyondan çıkmasına yardımcı olmaması gerektiğini vurguladı.

NATO, UKRAYNA’NIN EN GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİSİ

Zelensky, NATO'nun Ukrayna için en doğal güvenlik garantörü olduğunu belirterek, savaşın bu yıl sona ermesini istediğini söyledi.

NATO üyelerinin Ukrayna için güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini belirten Zelensky, "Ukrayna'yı korumak zorundayım, ülkemi satamam." dedi.

Zelensky, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’a Ukrayna ziyareti sırasında halkla konuşmasını önerdi. Zelensky, Trump hakkındaki düşüncelerini bizzat duymasını tavsiye etti.

"RUSYA SUÇLU TARAFTIR"

Zelensky, Ukrayna’nın savaşın başlangıcına kıyasla daha güçlü olduğunu belirterek, Rusya’nın savaşta sorumluluğunu gizlemeye çalıştığını ifade etti.

"Rusya suçlu taraftır, onları para gibi aklayamaz ve sorumluluklarını gizleyemezsiniz." diyerek Rusya'nın sorumluluğunun altını çizdi.

ABD ve Avrupa Birliği ile Ukrayna ordusunun finansmanı konusunda görüşmeler yaptığını belirten Zelensky, NATO’nun Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olduğunu yineledi.

Zelensky, hava savunma sistemleri konusunda Ukraynalı uzmanların yeterli olduğunu, ancak teknoloji ve üretim lisansına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.