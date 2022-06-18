Zelensky'den 37 kişinin öldüğü cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Mikolayiv bölgesine gelerek Rusya tarafından vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunmasının ardından askerlerle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, cephe hattında bulunan Mikolayiv'e çalışma ziyareti düzenledi.

Rusya tarafından 29 Mart'ta füzeyle vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunan Zelensky, daha sonra askerlerle bir araya geldi.

Askerlere madalya takdim etti

Askerlerin bulunduğu bir yeraltı sığınağına inen Zelensky, kısa bir toplantının ardından askerlere madalyalarını takdim ederek fotoğraf çektirdi.

"Kesinlikle dayanacağız, kazanacağız"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, "Bizim cesur kadın ve erkeklerimiz, her biriniz düzgün çalışıyorsunuz. Kesinlikle dayanacağız! Kesinlikle kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Hastaneyi de ziyaret etti

İHA'nın haberine göre Zelensky ayrıca, Mikolayiv’de bulunan bir hastaneyi de ziyaret ederek, Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich’e ve Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim'e 4 aylık Rusya işgali sırasındaki çalışmalarından ve cesaretlerinden dolayı onur ödülü verdi.

Rus kuvvetleri Mart ayı başlarında Mikolayiv'in eteklerine ulaşmış, ancak daha sonra çatışmaların sürdüğü bölgenin doğu ve güneyine doğru püskürtülmüştü.