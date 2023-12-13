Zelensky'den ABD'ye çağrı: Sadece destek sözleri değil, sonuç bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüştü.
Zelensky, görüşmede, Rusya'nın saldırıları karşısında Washington'dan yeni askeri yardımlar beklediklerini söyledi.
Görüşmeler sırasında sözlü olarak destek aldığını söyleyen Zelensky, somut eylemler arayışında olduklarının altını çizdi.
"Kelimeleri ve sonuçları ayırmalıyız"
Zelensky, "Sinyali aldım; fazlasıyla olumluydu, ancak sözleri ve özellikle de sonuçları ayırmamız gerektiğinin farkındayız." dedi.
Biden, Zelensky'nin ziyareti sırasında 200 milyon dolarlık yeni askeri yardıma imza attı.
Bununla birlikte, Amerikalı Kongre üyelerinin, Başkan'ın Ukrayna'ya yardım için tahmini 61 milyar dolarlık ek fon talebini 2024 yılına kadar yerine getirmesi pek mümkün görünmüyor.
Cumhuriyetçilerin Ukrayna şartı
The Hill'in haberine göre, Cumhuriyetçiler Biden'ın teklifi karşısına kendi isteklerini çıkardı.
Cumhuriyetçiler, Kiev'e yardım karşılığında ABD'nin sınır politikasını değiştirmesini istiyor.
Biden: Uzlaşmaya hazırım
Tavizler vermeye hazır olduğunu ve uzlaşma teklifinde bulunduğunu belirten Biden, "Sınırda aşırı Cumhuriyetçi partizan gündemini zorlamak amacıyla Ukrayna'nın finansmanını rehin tutmak işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, bir yıl içinde üçüncü kez Washington'a ziyarette bulundu.
Zelensky, bu ziyaretleri sırasında, Rusya'ya karşı yaklaşık iki yıldır süren savaşta ülkesinin "başarılarını" anlattı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış