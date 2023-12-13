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Zelensky'den ABD'ye çağrı: Sadece destek sözleri değil, sonuç bekliyoruz

Zelensky'den ABD'ye çağrı: Sadece destek sözleri değil, sonuç bekliyoruz Bir yıl içinde üçüncü kez Washington'a giden Zelensky, yardım konusunda kelimelerden çok eylemlerin olması gerektiğini söyledi. Biden, yardım paketinin Cumhuriyetçilerin onayını alması için uzlaşmaya hazır olduğunu belirtti.