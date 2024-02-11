Zelensky'den Genelkurmay Başkanı Sırski'ye baskı: Savaş alanında durgunluk istemiyorum Kiev yönetiminin, göreve yeni getirilen Sırski'yi baskı altına aldığı belirtiliyor. Savaş alanında durağanlığı önlemesi istenen Sırski'den, askere çok fazla alım yapmaması da talep ediliyor.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordunun başına getirdiği Oleksandr Sırski'den talepte bulundu.

Rusya ile savaşan Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni görevden alındı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırski atandı.

Savaş alanında durgunluk istemiyorlar

Sırski'nin, savaş alanında "durgunluğu" önleyecek yeni bir plan bulması için Ukrayna'nın siyasi liderliğinin baskısı altında olduğu belirtiliyor.

CNN'in haberine göre, komutan Sırski'den, askere çok fazla alım yapmaması da isteniyor.

Selefi Zalujni, geçen yıl çok beklenen karşı saldırının kayda değer bir kazanım sağlayamaması sonrasında, savaşı "çıkmaz" olarak tanımladığı için görevden alınmıştı.

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer aldı.

Sayılarla saldırıların bilançosu

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: