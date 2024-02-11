Zelensky'den Genelkurmay Başkanı Sırski'ye baskı: Savaş alanında durgunluk istemiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordunun başına getirdiği Oleksandr Sırski'den talepte bulundu.
Rusya ile savaşan Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni görevden alındı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırski atandı.
Savaş alanında durgunluk istemiyorlar
Sırski'nin, savaş alanında "durgunluğu" önleyecek yeni bir plan bulması için Ukrayna'nın siyasi liderliğinin baskısı altında olduğu belirtiliyor.
CNN'in haberine göre, komutan Sırski'den, askere çok fazla alım yapmaması da isteniyor.
Selefi Zalujni, geçen yıl çok beklenen karşı saldırının kayda değer bir kazanım sağlayamaması sonrasında, savaşı "çıkmaz" olarak tanımladığı için görevden alınmıştı.
Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer aldı.
Sayılarla saldırıların bilançosu
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rusya Silahlı Kuvvetleri, 4-10 Şubat'ta Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına havadan ve denizden uzun menzilli dahil yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 31 saldırı düzenledi.
Uçak, İHA, bot taktik füze sistemleri ve çok namlulu roketatar için füze üreten ve onaran işletmeler vuruldu.
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