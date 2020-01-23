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Dünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladı

Çin, 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik dev radyo teleskobu FAST'in, çalışmaya başladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 10:18..
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Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı.

Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak geçtiğimiz günlerde faaliyete geçse de henüz aktif olarak görev yapmıyordu.

FAST

ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Çin devlet kanalı Xinhua, dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'in resmen çalışmaya başladığını ve uzayla ilgili verileri topladığını açıkladı.

Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor. Normal hacminin dört katı kadar genişleyebilen teleskop, aynı zamanda uzayla ilgili araştırma yapan bütün bilim insanlarının erişimine açık olacak.

FAST

Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun, saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi. FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.

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Dünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladı

Dünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladıDünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladı

Dünyanın en büyük radyo teleskobu çalışmaya başladı

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