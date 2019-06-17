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Dünyanın en güzel 10 arabası

Dünyanın en havalı arabalarının ilk 10'u belli oldu. İlk sırada Ferrari bulunuyor.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 12:23..
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Dünyanın en güzel 10 arabası

Lüks ve prestij sahibi olmak isteyenlerin satın aldığı bazı araçlar var. Bu araçların iç ve dış tasarımları ise dikkat çekici. Sizler için dünyanın en havalı 10 arabasını sıraladık.

1- Ferrari 250 serisi

Dünyanın en güzel 10 arabası

2- Bugatti Veyron

Dünyanın en güzel 10 arabası

3- Ford gt40

Dünyanın en güzel 10 arabası

4- Ferrari Laferrari

Dünyanın en güzel 10 arabası

5- Mclaren P1

Dünyanın en güzel 10 arabası

6- Pagani Huayra

Dünyanın en güzel 10 arabası

Pagani Huayra'nın değeri 1.3 milyon dolar.

7- Koenigsegg One:1

Dünyanın en güzel 10 arabası

Koenigsegg one:1'in değeri 2.85 milyon dolar. Hem yarış için hem de şehir içi için özel olarak tasarlandı.

8- Lamborghini Miura

Dünyanın en güzel 10 arabası

Lamborghini Miura aracının değeri ise 2.6 milyon dolar olduğu biliniyor.

9- Aston Martin One- 77

Dünyanın en güzel 10 arabası

Aston Martin One- 77'nin değeri 2.4 milyon dolar.

10- W Motors Lykan Hypersport

Dünyanın en güzel 10 arabası

DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLLERİNDEN

Dünyanın en pahalı aracı olarak bilinen W Motors Lykan Hypersport, dünyada sadece 7 adet üretildi. Her biri ise 3.4 milyon dolara satıldı. Araç, 0'dan 100 kilometreye 2,8 saniyede çıkabiliiyor. Maksimum hızı ise 395 olarak belirlendi.

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