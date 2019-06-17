Dünyanın en güzel 10 arabası

Lüks ve prestij sahibi olmak isteyenlerin satın aldığı bazı araçlar var. Bu araçların iç ve dış tasarımları ise dikkat çekici. Sizler için dünyanın en havalı 10 arabasını sıraladık.

1- Ferrari 250 serisi





2- Bugatti Veyron





3- Ford gt40





4- Ferrari Laferrari





5- Mclaren P1





6- Pagani Huayra

Pagani Huayra'nın değeri 1.3 milyon dolar.

7- Koenigsegg One:1

Koenigsegg one:1'in değeri 2.85 milyon dolar. Hem yarış için hem de şehir içi için özel olarak tasarlandı.



8- Lamborghini Miura

Lamborghini Miura aracının değeri ise 2.6 milyon dolar olduğu biliniyor.

9- Aston Martin One- 77

Aston Martin One- 77'nin değeri 2.4 milyon dolar.

10- W Motors Lykan Hypersport

DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLLERİNDEN

Dünyanın en pahalı aracı olarak bilinen W Motors Lykan Hypersport, dünyada sadece 7 adet üretildi. Her biri ise 3.4 milyon dolara satıldı. Araç, 0'dan 100 kilometreye 2,8 saniyede çıkabiliiyor. Maksimum hızı ise 395 olarak belirlendi.