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Dünyanın en iri kemirgeni ilgi odağı oldu

Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İHA | 22.07.2019 - 14:29..
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Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

AĞAÇ KABUKLARIYLA BESLENİYORLAR

Dünyanın en büyük faresi olarak Guinness rekorlar kitabına giren kapibara, tüylü yapısıyla dikkat çekiyor. Hem suda hem de karada yaşayabilen kapibaralar, ot, deniz bitkileri, meyve ve ağaç kabukları ile besleniyor.

Dünyanın en iri kemirgeni ilgi odağı oldu

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Hayvanat bahçesinin yeni misafirleri biri dişi biri erkek 2 kapibara, yeni yerlerine yerleştirildi. 300 türden hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini ziyaret edenler, kapibaralara yoğun ilgi gösteriyor.

Kapibaraları ilk defa görenler, dünyanın en iri kapibaraları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Dünyanın en iri kemirgeni ilgi odağı oldu

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