Dünyanın ilk siber saldırı algoritması geliştirildi

Sensör bazlı otomatik kontrolün; drone’lar, araç içi cihazlar ve üretim tesisleri gibi günlük uygulamalarda giderek daha fazla yer bulması siber güvenlik alanındaki tedbirlere yönelik ihtiyacı da fazlasıyla artırıyor.

Mitsubishi Electric, Drone’lar, otomobiller, üretim tesisleri ve çok daha fazlasında kullanılan sensörler için yeni bir siber saldırı algoritması geliştirdi. Yeni geliştirilen bu algoritma sayesinde siber saldırılar kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Yeni geliştirilen algoritma, siber saldırılar sırasında sensör ölçümlerinde meydana gelen tutarsızlıkları tespit edebildiği için bu algoritmanın dünyada bir ilk olduğu söyleniyor.

Algoritmada siber saldırılar, drone’ların otomatik kontrolünde kullanılan pusula, jiroskop ve akselerometre gibi çeşitli sensörlerden alınan ölçümler arasındaki tutarsızlıklara dayalı olarak tespit ediliyor.

2020 YILINDA SATIŞA ÇIKACAK

Yeni algoritmanın geliştirme çalışmalarına Japonya Ulusal Araştırma ve Kalkınma Ajansı’na bağlı Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kuruluşu (NEDO) tarafından görevlendirilen özel bir birim tarafından kısmi destek sağlandı. 2020 yılından itibaren satışa sunulması hedeflenen teknolojinin geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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