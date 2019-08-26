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Dünyanın ilk uzun menzilli güneş arabası tanıtıldı

Hollandalı şirket Light Year, dünyanın ilk uzun menzilli güneş arabasının prototipini sergiledi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 11:11..
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Hollondalı şirket Light Year, geçtiğimiz günlerde sadece Güneş'ten enerji sağlayarak uzun yollar gidebilecek yeni bir elektrikli otomobil prototipi tanıttı. Şirketin CEO'su Lex Hoeflsloot, yeni prototipleri olan Light Year One'ı 'yeni bir sürüş deneyimi' olarak tanımladı.

light year one

GÜNEŞ PANELLERİNE SAHİP

Light Year One'ın tavanı ve kaputu, beş metrekare büyüklüğünde entegre güneş panellerinden oluşuyor. Bu güneş panelleri ise sağlam cam koruyucu paneller ile güçlendirilmiş. Şirket, koruyucu cam panellerin sağlamlığına dikkat çekerek insanların arabanın üstünde korkmadan yürüyebileceğini iddia ediyor.

Otomobil, hafif ve yüksek teknolojili malzemelerden üretilerek gücünü mümkün olduğunca verimli kullanması sağlandı. Bu tasarım aynı zamanda otomobilin her güneş ışığından en iyi şekilde yararlanmasını ve enerji üretmesini sağlıyor.

güne ışığı

MENZİLİ OLDUKÇA YÜKSEK

725 kilometrelik bir menzile sahip olan LightYear One, aynı zamadan 0'dan 100 kilometreye 10 saniyede çıkabiliyor.  Otomobil ayrıca güneş enerjisinin yanı sıra normal elektrikli otomobillerin kullandığı şarj istasyonlarından da şarj edilebiliyor. Otomobil, 1 saatlik güneş şarjıyla ise tıoplamda 12 kilometreye kadar gidebiliyor.

Şirket, Lightyear One'ı 2021 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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