taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1699
Euro
5.8813
Altın
1221.5
Borsa
94693.6
Gram Altın
203.239

Duvarı delip 220 bin liralık soygun gerçekleştirdiler

Diyarbakır'da duvarı delerek bir telefon dükkanına giren hırsızlar yaklaşık 220 bin TL’lik tablet ve telefon çaldı.

İHA | 30.11.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde Osman Ensari’ye ait telefon bayisinin duvarını matkap ve balyozla delerek içeri giren hırsızlar ilk önce güvenlik kamerasının kayıt cihazını söktü. Daha sonra teşhirde ve çelik kasada bulunan yaklaşık 220 bin TL’lik telefon ve tableti çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Osman Ensari gördüğü manzara karşısında şok oldu. Emniyete gidip şikayetçi olan Ensari, hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

ARKA DUVARI DELİP İÇERİ GİRMİŞLER

Dükkanı önceki gece 21.00’da kapattıklarını belirten Ensari, “Gece arka duvarı kırıp içeri girmişler. Teşhirdeki cihazları almışlar. Çelik kasanın altını açmışlar. Oradan da cihazları almış. Tahmini olarak 200 ile 220 bin TL arası bir zararım var. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını da sökmüşler. Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bir de mobese kayıtlarına baktılar. Yüzleri maskeliymiş. Teşhirdeki 22 tane telefon ve tableti almışlar. Sonra çelik kasadaki yaklaşık 16 tane cihazı almışlar. Para olarak da bin TL civarında para vardı. Onu da götürmüşler” dedi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve mobese görüntülerini izleyen polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Duvarı delip 220 bin liralık soygun gerçekleştirdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

67
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

451
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

389
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir